В Кремле подтвердили невозможность полноценной встречи Путина и Трампа в Париже

06.11.2018 06:22



Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, скорее всего лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не смогут провести полноценные переговоры в Париже во время проведения мероприятий, посвященных 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, пишет ТАСС. По его словам, это случится из-за слишком плотного графика лидеров. Тем не менее они обсудят вопросы подготовки к полноценным переговорам в формате "на ногах".