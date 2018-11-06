Чиновница, высказавшаяся о молодежи, заработала за год 1,5 млн рублей‍

06.11.2018 05:50



Государство "ничего не должно" сегодняшней молодежи, им должны родители, которых государство не просило рожать детей. Такое заявление сделала бывшая олимпийская чемпионка в художественной гимнастике, а, в настоящее время, руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами, пишет РИА Новости. Согласно поданной ей декларации за 2017 год, ее доход за прошедший год составил более 1,5 млн рублей. Также, в документе указаны два земельных участка, несколько квартир и автомашины Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140.