В Германии рассказали о крупных потерях из-за антироссийских санкций

04.11.2018 10:57



Специалисты Кильского института мировой экономики рассказали о потерях экономики Германии из-за санкционных ограничений, введенных в отношении России, пишет РИА Новости. Так, согласно расчетам экспертов, потери Германии составляют порядка $727 млн ежемесячно. Также, специалисты заявили, что доля убытков, которые несет Германия, составляет около 40% от общеевропейских потерь от санкций против России.