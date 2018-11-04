В Раде обвинили Ангелу Меркель в потере Крыма

04.11.2018 10:02



Непосредственная вина в том, что, в настоящее время, Крым не принадлежит Украине, лежит на канцлере Германии Ангеле Меркель. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины и член "Радикальной партии" Олега Ляшко Юрий Чижмарь, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что сегодняшняя ситуация с Крымом и Донбассом возникла потому, что Меркель в 2008 году выступала против того, чтобы Украине предоставили План действий по членству в НАТО. Если бы она этого не сделала, то, возможно, в настоящее время Украина не имела бы проблем на Востоке Украины, и, Крымский полуостров не вошел бы в состав РФ.