Всего в пяти странах находится 70% оставшейся в мире дикой природы

03.11.2018 11:54



Когда-то Земля была нашей. Но после десятилетий интенсивной индустриальной экспансии самые древние и нетронутые части принадлежат немногим. Сегодня 70% оставшейся в мире дикой природы ограничены только пятью странами, пишет ScienceAlert.

Реальность этого широкомасштабного разрушения проиллюстрирована на новой глобальной карте нетронутых экосистем под названием «Что осталось?». Ответ? Немного.

Исключая Антарктику и открытое море, исследование показывает, что более 77% земли и 87% океана были непосредственно изменены деятельностью человека. Это означает, что теперь только 23% мировой суши можно считать дикой природой.

«Эти результаты - не что иное, как ужасная история для последних диких мест планеты», - говорит ведущий автор исследования Джеймс Уотсон, исследователь по биоразнообразию и консервации в Университете Квинсленда.

Чтобы выяснить, кто несет ответственность за оставшуюся дикую природу, исследователи из Университета Квинсленда (UQ) и Общества охраны дикой природы (WCS) создали глобальную карту и пересекли ее с национальными границами. Невероятно, но результаты показывают, что 94% дикой природы мира приходится всего на 20 стран. И те страны, которые претендуют на пять лучших мест, включая Россию, Канаду, Австралию, США и Бразилию, являются родиной подавляющего большинства.

Эти пять стран будут играть неоправданно большую роль в будущем нашей планеты. Потому что, если последние опорные пункты природы не будут защищены, последствия могут быть огромными. Эти районы дикой природы не только обеспечивают убежище для многих видов животных и растений, но также содержат огромное количество углерода и являются важным буфером против изменения климата и других воздействий человека.

Но сохранение этих областей будет стоить дорого. Странам придется ограничивать расширение своей инфраструктуры и крупномасштабных разработок в горнодобывающей промышленности, лесном хозяйстве, сельском хозяйстве, аквакультуре и промышленном рыболовстве.

«Дикая природа будет защищена глобально, только если эти страны возьмут на себя ведущую роль в ее сохранении. Прямо сейчас, по всем направлениям, этот тип лидерства отсутствует»,- говорит соавтор Джон Робинсон, приматолог и исполнительный вице-президент WCS по глобальному сохранению. «Мы уже столько потеряли. Мы должны воспользоваться этими возможностями, чтобы обезопасить дикую природу, прежде чем она исчезнет навсегда».

Авторы призывают к «международной политике», которая защитит 100% оставшейся дикой природы. Они также настоятельно призывают должностных лиц включить сохранение нетронутых экосистем в Стратегический план Организации Объединенных Наций по биоразнообразию и Парижское климатическое соглашение.