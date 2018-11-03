В России запустили реактор первой в мире плавучей атомной электростанции

03.11.2018 10:46



Официальный представитель «Росэнергоатома» рассказал об успешном запуске реактора первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», пишет РБК. Пуск состоялся 2 ноября в 17:58 мск. Также, представитель сообщил, что в ближайшие дни начнутся испытания реактора. Планируется, что испытания будут завершены в первой половине следующего года для того, чтобы успеть до конца 2019 года запустить теплоэлектростанцию в работу. Предполагается, что данная электростанция заменит мощности Билибинской АЭС на Чукотке.