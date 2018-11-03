КПРФ отказалась выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Приморья

03.11.2018 10:23



Представитель приморского отделения КПРФ заявил, что партия не будет выдвигать своего кандидата для участия в выборах губернатора региона, которые состоятся 16 декабря, пишет ТАСС. Такое решения было принято на съезде партии в связи с тем, что КПРФ не признает отмену результатов выборов в сентябре, в которых, по мнению партии, победил их кандидат Андрей Ищенко.

Тем не менее для участия в предстоящих выборах губернатора Приморского края уже зарегистрировались 14 кандидатов, в том числе и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.