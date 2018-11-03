Ученые подтвердили опасность смартфонов для психики детей

03.11.2018 09:24



Американские ученые провели исследование о влиянии смартфонов на психику детей до 18 лет, пишет газета Известия. Так, согласно результатам их работы, подростки, которые проводили более 7 часов в день используя смартфон, хуже сходились с другими детьми по сравнению с их сверстниками, которые использовали гаджеты менее одного часа в день. Также, такие подростки были более подвержены депрессивным состояниям и повышенной тревожности. Дети же более младшего возраста, которые проводили с электронными устройствами более часа в день, отмечали снижение самоконтроля, повышение эмоциональной нестабильности, снижение внимательности и любознательности.