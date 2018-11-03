Российские автоперевозчики просят запретить работу сервиса BlaBlaCar

03.11.2018 09:12



В Таганский районный суд города Москвы поступило исковое заявление от Межрегиональной общественной организации "Объединение автопассажирских перевозчиков" с требованием запретить работу сервиса BlaBlaCar на территории РФ, пишет Интерфакс. Так, по мнению исца, работа сервиса нарушает работу всей транспортной отрасли и способствует организации нелегальных перевозок в России. Также, согласно заявлению, пользователи BlaBlaCar осуществляют коммерческую деятельность, перевозя пассажиров за плату, и, в то же время, не платят налоги в бюджет, что способствует снижению безопасности пассажирских перевозок на автотранспорте.