В Госдуме ответили на предложение ярославского депутата об отмене пенсий

03.11.2018 08:51



Первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности в Государственной думе РФ Андрей Исаев прокомментировал слова депутата Ярославской области от партии "Единая Россия" Дмитрия Петровского о необходимости отменить государственную пенсию по старости в России, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что партия не поддерживает подобные безответственные заявления. По словам Исаева, выплата пенсий гражданам страны является одной из приоритетных задач, которые стоят перед государством.