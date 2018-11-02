В память о Николае Караченцове "Москино" проведет бесплатные показы его фильмов

02.11.2018 22:41



В память о любимом россиянами актере Николае Караченцове в сети кинотеатров "Москино" пройдут бесплатные показы лучших фильмов с его участием, пишет РИА Новости. Об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин. Фильмы начнут демонстрировать начиная с 7 ноября и все желающие могут посетить показы без билетов и предварительной регистрации. По словам Собянина, в кинотеатрах будут демонстрировать такие картины, как "Собака на сене", "Человек с бульвара Капуцинов", "Старший сын", "Белые росы".