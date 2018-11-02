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Единорос предложил отменить пенсию в России

02.11.2018 21:54
Единорос предложил отменить пенсию в России

В России необходимо отменить государственную пенсию по старости. Об этом заявил депутат от партии "Единая Россия" в Ярославской области Дмитрий Петровский, пишет РБК. По его словам, людям самим необходимо решать где, как и сколько они должны работать, а также на какие средства они будут жить после окончания трудовой деятельности. Он подчеркнул, что предоставление бесплатных услуг от государства, таких как детские сады или бесплатное образование, является пережитком социальной системы Советского Союза, от которой необходимо отходить. Петровский уверен, что государство должно предоставлять своим гражданам пенсию только по инвалидности.

Всего шесть депутатов-пенсионеров согласились отказаться от надбавок
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