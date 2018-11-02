Brussels Airlines собирается отказаться от эксплуатации российских SSJ-100

02.11.2018 21:39



Официальный представитель пресс-службы бельгийской авиакомпании Brussels Airlines сообщил, что после того, как закончится контракт на лизинг трех российских самолетов Sukhoi SuperJet - 100, компания не намерена его продлевать, пишет ТАСС. По представленной информации, данное решение принято руководством компании в связи с тем, что во время эксплуатации у самолетов возникали проблемы технического характера, что послужило причиной отмены некоторых рейсов. А так как не все инструкции по эксплуатации лайнеров переведены с русского языка, работникам компании пришлось обращаться за помощью к российским экспертам. Контракт на лизинг заканчивается в марте следующего года.