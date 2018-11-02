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Турция и США взаимно отменили санкции

02.11.2018 19:14
Турция и США взаимно отменили санкции

В ответ на снятие США своих санкций с Турецких ключевых фигур и деятелей страны, Анкара, в свою очередь, сняла санкции с граждан Америки, сообщает Газета.ру. Изначально США исключили из списка санкционных граждан министра внутренних дел Турции, а также министра юстиции. Турция, после данных действий, сняла санкции с министра внутренней безопасности США, а также с генерального прокурора Америки. Вдобавок Турецкими властями был отпущен пастор Эндрю Брансон, гражданин США.

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