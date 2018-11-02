Курс доллара поднялся выше 66 рублей

02.11.2018 18:45



В ходе сегодняшних торгов, прошедших на Московской бирже, курс американского доллара превысил отметку в 66 рублей, сообщает ТАСС. В последний раз стоимость доллара находилась на подобном уровне 12 октября текущего года. В свою очередь подорожал курс евро, он составил порядка 75 рублей. Валюты укрепляются на мировом рынке впоследствии снижения цен на нефть. Нефть марки Brent потеряла в стоимости пол процента и составляет 72,5 доллара США за один баррель.