Всего шесть депутатов-пенсионеров согласились отказаться от надбавок

02.11.2018 17:52



Депутаты государственной думы прошли опрос, в ходе которого им предлагалось отказаться от пенсионной надбавки за стаж работы в думе, сообщает РБК. На данный момент, в данную категорию «отказников» потенциально попадают 74 депутата. Твердо заявили о своем отказе от надбавки лишь 6 человек, среди них Владимир Жириновский и Сергей Миронов. 15 депутатов наотрез отказались от данного предложения, а еще 33 парламентария деликатно ушли от ответа на смутивший их вопрос.