Росавиация объяснила инцидент с самолетом Air France

02.11.2018 17:13



Французский авиалайнер изменил запланированный маршрут полета, в связи с чем ему потребовалось войти в воздушное пространство России, в чем ему предложили посодействовать российские авиадиспетчеры, однако экипаж отказался от данного предложения и приземлился в Варшаве, сообщают РИА новости. Предположительно произошел сбой программного обеспечения авиалайнера, именно поэтому пилоты приняли решение не входить в авиапространство России.