Украина провела ракетные стрельбы около границы Крымского полуострова

02.11.2018 13:42



ВС Украины провели боевые стрельбы около российской границы, неподалеку от Крымского полуострова (около 20 км), передает РИА Новости со ссылкой на заявление командования украинских Воздушных сил. Стрельбы проходили на госполигоне «Ягорлык» (Херсонская область). Сообщается также, что в мероприятии были задействованы зенитные ракетные подразделения ЗРК С-300ПС, С-300ПТ Бук-М1. Состоялись контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и госиспытания модернизированного ЗРК Оса-АКМ2.