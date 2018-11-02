Скончался актер Владимир Тютюнник

02.11.2018 13:19



Ушел из жизни народный артист РФ, актер драмтеатра Восточного военного округа 64-летний Владимир Тютюнник. Предположительно, смерть наступила в результате остановки сердца.

Актерскому мастерству уроженец Украины Владимир Тютюник учился в Тюмени. В драмтеатре Восточного округа он служил, начиная с 1975 года. Здесь он сыграл порядка двухсот ролей. Последним его выходом на сцену стал спектакль «У войны не женское лицо».