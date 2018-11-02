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На российские экраны вышел фильм «Богемская рапсодия» о группе Queen

02.11.2018 11:50
На российские экраны вышел фильм «Богемская рапсодия» о группе Queen

1 ноября в российский прокат вышел долгожданный байопик «Богемская рапсодия». Это музыкально-биографическая кинолента о легендарной группе Queen. Конечно же, главным героем фильма является лидер группы Фредди Меркьюри. Впрочем, как сходятся во мнении многие критики, эта картина, скорее, эксплуатирует неповторимый голос и шарм певца, чем раскрывает суть его личности и творчества.

Режиссер фильма - Брайан Сингер. В главных ролях - Рами Малек и Люси Бойнтон.

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