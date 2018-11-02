В Саранске местный житель украл 18 тонн шоколада, чтобы погасить долги

02.11.2018 10:44



В Саранске 54-летний местный житель, воспользовавшись грузовиком с прицепом, вывез с автостоянки более 18 тонн шоколада. Сладкий груз впоследствии экспедитор продал, чтобы рассчитаться со своими долгами. Об этом РИА Новости рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

Само преступление было совершено еще в 2016 году. Сам экспедитор является материально-ответственным лицом. Сумма ущерба от его действий составила примерно 2,5 миллиона рублей. После предварительного расследования уголовное дело отправили в суд, где оно будет рассмотрено по существу.

Согласно наказанию, которое предусмотрено ч. 4 ст. 160 УК РФ, шоколадному воришке грозит срок до 10 лет лишения свободы.