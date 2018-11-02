В NASA потеряли космический аппарат Dawn

02.11.2018 10:08



В NASA рассказали об утере космического аппарата Dawn, который в один момент перестал выходить на связь, информирует РИА Новости. Как рассказывает агентство, зонд миссии Dawn затерялся в поясе астероидов. Вероятно, что такая ситуация связана с тем, что возникла нехватка гидразина, который используется в качестве топлива для антенн. Эксперты считают, что зонд в ближайшие десятилетия невозможно будет достать – он застрял на орбите карликовой планеты Церера.