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Дональд Трамп считает, что он спас мир от ядерной войны

02.11.2018 09:02
Дональд Трамп считает, что он спас мир от ядерной войны

Президент США считает, что он – спаситель мира. По словам Дональда Трампа, весь мир находился бы сегодня в состоянии ядерной войны, если бы не он. Себя Трамп называет правильным человеком, который сделал все, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Корейского полуострова. Так, он вспомнил свою сингапурскую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как передает РИА Новости со ссылкой на СМИ, с таким громким заявлением президент США выступил в штате Миссури. Выступление транслировалось местными телекомпаниями.

«Прямо сейчас мы были бы в состоянии ядерной войны, если бы не пришел правильный человек. Так что у нас все хорошо», - заявил Трамп.

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