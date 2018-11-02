Украина «ответила» на российские санкции, арестовав судно из Алчевска

02.11.2018 08:35



Украинские правоохранители решили «ответить» на российские санкции, арестовав в порту Мариуполя порядка трех тысяч тонн продукции, произведенной на Алчевском металлургическом комбинате, передает РИА Новости со ссылкой на заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко. Комментируя этот инцидент, он написал в своем Фейсбуке: «Наш ответ «санкциям».

Напомним также, что Алчевск – это город в Луганской области.