Франция и Германия обвинили Россию в атаке на беспилотник ОБСЕ

02.11.2018 07:53



Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию и ополченцев ДНР в том, что они сбили беспилотный летательный аппарат, принадлежащий мониторинговой миссии ОБСЕ, пишет РБК. Это произошло 27 октября недалеко от поселка Нижнекрынское Донецкой области, который в настоящее время находится под контролем ДНР. По данным ОБСЕ, ополченцы сначала заглушили сигнал беспилотника, а затем сбили его.