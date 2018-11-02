Ученые создали перспективную универсальную защиту от гриппа

02.11.2018 07:31



Ученые разработали долговременную форму универсальной защиты от гриппа с помощью вакцинированных лам. Защита может длиться целый сезон гриппа, помогая управлять сезонами гриппа и бороться с потенциальными эпидемиями. Решение включает новое антитело против гриппа, которое защищает от вирусов гриппа A и B, пишет SlashGear.

Существующие вакцины против гриппа помогают защитить от сезонного гриппа, но могут быть менее эффективными в некоторые сезоны, чем другие. Однако недавно разработанное антитело против гриппа может обеспечить универсальную защиту от многочисленных вирусов гриппа, включая штаммы птиц, такие как вирус H1N1.

Работа принадлежит Нику Лаурсену и его коллегам, которые сообщают, что защита основана на однодоменных антителах, называемых sdAbs. Они были выделены из лам, обработанных вакцинами против гриппа. В результате были выделены антитела, которые, при доставке мышам интраназально, обеспечивали защиту от вирусов гриппа A и B.

Было установлено, что защита «почти универсальна», намекая на перспективную потенциальную альтернативу вакцинам против гриппа, которые не столь эффективны для пожилых людей и некоторых других групп населения. Возможность защиты от многочисленных вирусов гриппа может повысить эффективность в периоды гриппа и помочь выявить потенциальные пандемии.

Возможно, самое главное, исследователи обнаружили, что старые мыши и мыши с ослабленной иммунной системой также были защищены при воздействии смертельных доз H1N1. Важно отметить, что это доклинические результаты, однако, в будущем состоятся испытания на людях.