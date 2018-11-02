Ридли Скотт снимет продолжение фильма "Гладиатор"

02.11.2018 07:10



Английский режиссер Ридли Скотт приступил к подготовке съемок продолжения своего популярного фильма "Гладиатор", который был представлен зрителям в 2000 году и получил пять премий "Оскар", пишет ТАСС. Известно, что съемки фильма будут проходить на киностудии Paramount, а сценарий к картине напишет Питер Крэйг. Режиссером новой части "Гладиатора" будет сам Скотт. Также известно, что Рассел Кроу, который сыграл главную роль в фильме, не будет принимать участие в съемках новой части картины.