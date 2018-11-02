Помпео рассказал, когда США введут санкции за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи

02.11.2018 06:47



Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные штаты намерены ввести санкционные ограничения в отношении тех людей, которые причастны к гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет Интерфакс. По его словам это может произойти через несколько недель после того, как будут выяснены все обстоятельства данного дела и собраны все доказательства. Он отметил, что США не оставят убийство Хашкаджи без соответствующего ответа.