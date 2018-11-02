Меркель прокомментировала позицию Украины по "Северному потоку - 2"

02.11.2018 05:45



Находясь с рабочим визитом на Украине, канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала позицию, которую занимает Украина по строительству российского газопровода "Северный поток - 2", пишет РБК. По ее словам, в Германии известно, что Украина не одобряет строительство, но она рассматривает данный проект не столь критично. Тем не менее, она настаивает, на подписании с Россией транспортного контракта, чтобы оставить Украину "важной транзитной страной".