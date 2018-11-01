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Люди связывают форму тела человека с его личностными чертами

01.11.2018 23:42
Люди связывают форму тела человека с его личностными чертами

Согласно новым исследованиям, наши первые впечатления о личности людей могут зависеть, по крайней мере частично, от формы их тела, пишет ScienceDaily.

«Наши исследования показывают, что люди выводят широкий спектр личностных качеств, просто глядя на физические особенности конкретного тела», - говорит психолог Уин Ху из Техасского университета в Далласе и первый автор исследования. «Стереотипы, основанные на форме тела, могут способствовать тому, как мы судим и общаемся с новыми знакомыми и незнакомцами. Понимание этих предубеждений важно для того, чтобы рассмотреть, как мы формируем первые впечатления».

Предыдущие исследования показали, что мы выводим значительную часть социальной информации, глядя на лица других людей, но относительно небольшое исследование изучило, как формы тела способствуют этим суждениям.

«Мы хотели знать, можем ли мы связать слова описателя личности с формой тела предсказуемыми способами», - объясняет Ху. «То есть люди смотрят на тело человека и высказывают суждения о том, ленивый, восторженный или раздражительный человек?»

Ху и коллеги создали 140 реалистичных моделей тела 70 женщин и 70 мужчин. Трехмерные визуализации генерировались из случайных значений по 10 различным размерам тела, используя данные лазерного сканирования реальных тел человека. Использование этих моделей позволило исследователям узнать точные физические измерения каждого тела, показанные в исследовании.

В общей сложности 76 участников-студентов рассмотрели набор моделей - они увидели каждое тело с двух углов и указали, какие характеристики личности человека, из 30 представленных на экране, подходят к каждому телу, например, восторженные, экстравертные, доминирующие, которые обычно относят к положительным чертам, или тихие, сдержанные, застенчивые, которые отражают отрицательные черты характера.

Исследователи проанализировали, последовательно ли участники связывали специфические черты с определенными типами тел. Как правило, участники оценивали более тяжелые тела как связанные с более негативными чертами, такими как ленивые и небрежные; они оценивали более легкие тела как имеющие более позитивные черты, такие как уверенность в себе и энтузиазм.

Кроме того, участники воспринимали классически женственные (например, грушевидные) и классически мужские (например, широкоплечие) тела как связанные с «активными» чертами, такими как ссоры, экстраверты и раздражительность. С другой стороны, мужские и женские тела, которые были более прямоугольными, были связаны с относительно пассивными чертами, такими как надежный, застенчивый и теплый.

В дополнительных анализах исследователи обнаружили, что они могут надежно предсказать суждения о личностных чертах от конкретных комбинаций различных особенностей формы тела.

«Насколько нам известно, это первое исследование, в котором рассматривается роль более тонких аспектов формы тела - за пределами роста и веса - в суждениях личности о людях», - говорит Алиса О'Тул, соавтор и профессор Техасского университета в Далласе.

Авторы утверждают, что склонность выводить черты личности из формы тела универсальна, но они отмечают, что точные выводы, которые делают люди, будут варьироваться в зависимости от их культуры, этнической принадлежности и даже возраста. И еще предстоит выяснить, как другие характеристики, такие как привлекательность или пол, взаимодействуют с формой тела, чтобы влиять на выводы, которые делают люди.

«Эти находки добавляют новый уровень науке за первые впечатления, раскрывая сложные и основанные на ценностях суждения, которые люди делают о незнакомцах, основанных только на их телах», - заключает Ху.

Оптическая иллюзия: сколько черных точек на серой сетке вы видите?
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