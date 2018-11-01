В МИД объяснили почему Вашингтона хочет выйти из ДРСМД

01.11.2018 22:33



Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, зачем Соединенные штаты хотят покинуть договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По ее словам, это необходимо США для того, чтобы создать себе условия для полного военного доминирования в мире, пишет РИА Новости. В связи с чем, ситуация с выходом США из ДРСМД касается не только России, но и всех стран, которые, так или иначе будут вынуждены участвовать в будущей гонке вооружений. При этом, выдвигая обвинения против России в нарушении ДРСМД, США пытаются скрыть случаи собственного несоблюдения соглашения.