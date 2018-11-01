Порошенко прокомментировал санкции России против Украины

01.11.2018 18:51



В ходе пресс-конференции с канцлером Германии – Ангелой Меркель, Пётр Порошенко дал комментарии, касательно контрсанкций России в отношении Украины, сообщает RT. Он заявил, что данные действия ожидались с высокой долей вероятности, а лично его попадание в данный список «вызывает чувство гордости» и сравнимо с «государственной наградой». По его словам, подавляющее большинство «санкционных» граждан Украины разделяют его мнение.