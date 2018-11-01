В деле об изнасиловании сотрудницы МВД в Уфе появилась свидетельница

01.11.2018 17:10



Дознавательница из Уфы, проходящая потерпевшей в уголовном деле об изнасиловании, пришла в кабинет начальства не одна, а с подругой, сообщают Известия. Девушку якобы пригласил не её начальник, а один из подозреваемых. Насильно в кабинет к начальнику её никто не затаскивал, а вошла она вполне добровольно. На текущем этапе проводятся следственные мероприятия, а пресс-служба МВД просит граждан не устраивать публичный суд, а дождаться результатов расследования. Подруга потерпевшей, в настоящий момент, проходит свидетельницей по вышеназванному делу.