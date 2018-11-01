Украинские политики и бизнесмены отреагировали на санкции России

01.11.2018 16:42



Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о наложении санкций в адрес 322 физических и 68 юридических лиц Украины, сообщает РБК. Однако, на удивление общественности, под санкции не попали «Рошен» и «Ленинская кузница», организации, находящиеся на территории России, подвластные президенту Украины – Петру Порошенко. В подавляющем большинстве украинские чиновники, попавшие в список, обрадовались данному факту. По их мнению, это только подтверждает их проукраинскую направленность.