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Турецкий астроном запечатлел огромный черный диск на спутнике Земли

01.11.2018 15:16
Турецкий астроном запечатлел огромный черный диск на спутнике Земли

В Турции один из исследователей звездного неба наблюдая за спутником Земли, обнаружил загадочный неопознанный летающий объект, движущийся на фоне Луны. Громадный черный диск медленно «проплывал» над лунной поверхностью. Астроном вел свои наблюдения за земным спутником в начале августа. Отснятый им материал был передан экспертам в надежде на то, что те смогут разъяснить, что за объект изображен на кадрах. Но к единому мнению исследователи так и не пришли. Однако некоторые уфологи сразу же предположили, что Луну облетали инопланетяне.

Они исключили версии с причастностью МКС или спутников. Вариант про птиц или метеозонды вблизи лунного пространства даже не рассматривался.

Астроном заметил, как Луну покидал инопланетный флот
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