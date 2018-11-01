Возбуждено уголовное дело о взятках при реконструкции «Зимней вишни»

01.11.2018 14:52



По данным, предоставленным представителем Следственного Комитета России, возбуждено уголовное дело по факту получения, дачи, посредничестве в даче взятки в вопросе реконструкции здания ТЦ «Зимняя вишня», сообщают РИА новости. Для того чтобы провести реконструкцию без лишних преград и вопросов, владелец «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслав Вишневский дал взяток на общую сумму 7 млн. рублей всем ключевым должностным лицам, которые ответственны за ввод данного здания в эксплуатацию. В данный момент ведется следствие по данному делу, а всего задержано 12 фигурантов данного происшествия.