Клиенты «Кэшбери» потеряли более трех миллиардов рублей

01.11.2018 11:08



Выяснилось, что в громком инциденте, связанном с очередной финансовой пирамидой «Кэшбери», клиенты так называемой компании потеряли порядка трех миллиардов рублей. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС представитель ЦБ РФ Валерий Лях.

Ранее сообщалось о том, что люди, которые решили «подзаработать» в данной организации, потеряли в совокупности один миллиард рублей. Однако после подсчетов экспертов Центробанка эта цифра выросла в три раза.