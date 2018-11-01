После Brexit у Британии будет доступ на рынки Евросоюза

01.11.2018 09:07



Лондон все-таки нашел выход из ситуации, как не потерять привычные европейские рынки после того, как страна покинет ЕС. Как передает Газета.ру со ссылкой на Times, после Brexit у британских компаний сохранится доступ на рынки стран Евросоюза – такой договоренности с Брюсселем достигла британский премьер Тереза Мэй. Доступ будет сохраняться до тех пор, пока законы Британии будут оставаться в целом согласованными с нормами, которые установлены в Европе.