Правительство Украины выдало "лицензию на убийство" своего народа

01.11.2018 07:25



Депутат Верховной рады Украины Александр Вилкул прокомментировал решение правительства страны, которое разрешает "Нафтогазу" отключать газоснабжение гражданам Украины за долги, пишет РИА Новости. По его словам, данное решение - это "лицензия на убийство". Он выразил сильное возмущение тем, что теперь, "Нафтогаз" сможет в минусовую температуру отключить газ у жителей любого украинского города за долги по коммунальным платежам, которых, в настоящее время, накопилось на сумму порядка 38 миллиардов гривен. А в связи с увеличением цен на газ для населения на 23,5% она рискует еще больше увеличиться.