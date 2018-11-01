Правительство Украины выдало "лицензию на убийство" своего народа
Депутат Верховной рады Украины Александр Вилкул прокомментировал решение правительства страны, которое разрешает "Нафтогазу" отключать газоснабжение гражданам Украины за долги, пишет РИА Новости. По его словам, данное решение - это "лицензия на убийство". Он выразил сильное возмущение тем, что теперь, "Нафтогаз" сможет в минусовую температуру отключить газ у жителей любого украинского города за долги по коммунальным платежам, которых, в настоящее время, накопилось на сумму порядка 38 миллиардов гривен. А в связи с увеличением цен на газ для населения на 23,5% она рискует еще больше увеличиться.
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