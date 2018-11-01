В сети появилось видео перехвата французских Rafale и топливозаправщика США в Сирии

01.11.2018 06:34



В сети появилась видеозапись перехвата ВКС России топливозаправщика США KC-10 и двух французских истребителей Rafale. Перехват произошел в воздушном пространстве Сирии, пишет Российская газета. Под видео оставлен комментарий, объясняющий происходящее на видео. По мнению издания Defence Blog, эта видеозапись может относиться к инциденту, который произошел в мае 2017 года, однако, подтвердить данную информацию не представляется возможным.