Россия, Индия и Иран создадут альтернативу Суэцкому каналу

01.11.2018 06:20



В ноябре состоится трехсторонняя встреча, на которой Россия, Индия и Иран обсудят создание нового транспортного коридора, который станет альтернативой Суэцкому каналу, пишет Интерфакс. Планируется, что товары будет направляться из Индии в иранский город Бендер-Аббас, который расположен на берегу Персидского залива. Затем, товары будут доставляться город Бендер-Энзели, расположенный на побережье Каспийского моря, после чего, товары будут поступать в Астрахань, а уже оттуда, по железной дороге, в страны Европейского союза.

По мнению специалистов, этот путь поможет сократить как стоимость доставки товаров, так и стоимость доставки на 30-40%, а общая протяженность нового транспортного коридора составит 7200 км.