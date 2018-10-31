Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых "ушедших" знаменитостей

31.10.2018 22:56



Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг "ушедших" звезд, чье наследие до сих пор приносит доход, пишет ТАСС. Так, по данным издания, первое место принадлежит Майклу Джексону, наследники которого получили $400 млн за прошедшие 12 месяцев. Второе место занимает Элвис Пресли с доходом в $40 млн. Последним в тройке лидеров Forbes назвал гольфиста Арнольда Палмера, который изобрел собственную версию алкогольного напитка с лимонадом и холодным чаем. Продажа прав на данный напиток принесла его правообладателям $35 млн.