Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых "ушедших" знаменитостей
Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг "ушедших" звезд, чье наследие до сих пор приносит доход, пишет ТАСС. Так, по данным издания, первое место принадлежит Майклу Джексону, наследники которого получили $400 млн за прошедшие 12 месяцев. Второе место занимает Элвис Пресли с доходом в $40 млн. Последним в тройке лидеров Forbes назвал гольфиста Арнольда Палмера, который изобрел собственную версию алкогольного напитка с лимонадом и холодным чаем. Продажа прав на данный напиток принесла его правообладателям $35 млн.
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