На фоне Луны зафиксирован НЛО с хаотичной траекторией движения

31.10.2018 22:42



На YouTube-канале Moonshot23 было опубликовано видео неопознанного летающего объекта движущегося на фоне Луны.

Ролик быстро завоевал известность после того, как им поделился в YouTube владелец популярного среди уфологов канала secureteam10.

На кадрах видео хорошо просматривается черный объект, который, как предположили некоторые пользователи, взлетает с земного спутника. Однако затем НЛО неожиданно меняет траекторию и движется в другом направлении, повторяя подобные трюки несколько раз, пишет dailystar.co.uk.

Видео было снято астрономом-любителем 25 октября 2018 года.

Зрители в Сети поспешили поделиться своими мыслями. «Спутники не действуют так, - сообщил один из пользователей. Другой заметил: «Это замечательный кадр, мы знаем, что НЛО реальны – они должны прятаться на Луне». По мнению скептиков, объект мог быть обычной птицей, пролетевшей на большом расстоянии от объектива.

Для тех, кто утверждал, что на видео пролетает птица или летучая мышь, автор видеоролика ответил: «Если вы хотите видео с взмахом крыльев птицы, пожалуйста, дайте мне знать. У меня есть тонны птичьих видеороликов. Это далеко не птица и не летучая мышь. Спасибо за комментарий. Я ценю ваше мнение».

Где именно находился НЛО остается загадкой: либо полет происходил возле поверхности спутника Земли, либо на фоне Луны в земной атмосфере.