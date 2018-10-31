Мелкие штрафы ГИБДД будут взыскивать в ускоренном режиме

31.10.2018 22:34



Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что штрафы ГИБДД суммой до 3 тыс. рублей, будут списываться банком в автоматическом режиме, пишет Российская газета. Так, судебные приставы будут направлять в банки запросы о наличии счетов должника и количестве на них денежных средств. При наличии суммы, достаточной для погашения штрафа, она будет списана банком со счета должника. Также, должнику придется оплатить и исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы штрафа, но не должен быть меньше 1 тыс. рублей.