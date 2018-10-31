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Почти треть россиян может остаться без телевидения

31.10.2018 21:09
Почти треть россиян может остаться без телевидения

По данным экспертов, которые провели свое исследование по запросу Минпромторга, почти третья часть телевизоров в России не может принимать сигнал цифрового телевидения, пишет РБК. В этой связи их владельцы должны будут покупать новые устройства, способные принимать цифровой сигнал, иначе они останутся без просмотра основных федеральных телеканалов. Потому, что, как ранее сообщал заместитель министра цифрового развития связи и коммуникаций Алексей Волин, в середине января следующего года будет отключено аналоговое телевещание.

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