Уфимских полицейских обвинили в изнасиловании коллеги

31.10.2018 18:55



Следователями Уфы было возбуждено уголовное делопроизводство по факту группового изнасилования девушки-дознавателя, сообщают Известия. Обвиняемыми выступают трое коллег изнасилованной девушки-дознавателя. Среди них 51- летний начальник ОМВД Уфы, 50 – летний начальник ОМВД Кармаскалинского района и 34 – летний начальник ОМВД по вопросам миграции. Им выдвинуты обвинения по 2 статьям: 131 УК РФ и 132 УК РФ.