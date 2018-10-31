Вашингтон потратит 40 млн долларов на борьбу с российской, иранской и китайской пропагандой

31.10.2018 10:30



Вашингтон, который едва ли не во всех своих неудачах и промахах винит зарубежные страны, выделил сорок миллионов долларов на борьбу с так называемой российской, иранской и китайской пропагандой. Как передает Газета.ру, об этом сообщил представитель Госдепа Роберт Палладино. Он добавил, что сумма поступит в распоряжение Центра глобального взаимодействия по противодействию дезинформации и пропаганде, распространяемой зарубежными странами.