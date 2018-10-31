Россияне назвали свой самый любимый праздник

31.10.2018 06:51



По информации, полученной РИА Новости от Всероссийского центра изучения общественного мнения, самым популярным и любимым праздником российских граждан стал Новый год. Его празднуют 96% респондентов. Сразу за ним следует праздник День Победы. О его праздновании сообщили 95% опрошенных. Замыкает тройку лидеров опроса Международный женский день 8 Марта. За него отдали свои голоса 88% россиян. Еще в ТОР-10 любимых праздников вошли: 23 Февраля (84%), Пасха (82%), Рождество (77%), 1 Мая (66%), День России (54%), а также День народного единства (42%) и День святого Валентина (27%).