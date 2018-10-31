Пожарные локализовали пожар на нефтебазе в ХМАО

31.10.2018 05:38



Как сообщил официальный представитель в пресс-службы МЧС по региону, пожарным удалось локализовать возгорание, которое произошло на нефтеперерабатывающей базе на Хохряковском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Также, по данным регионального МЧС, возгорание произошло из-за того, что произошла разгерметизация двух резервуаров для хранения нефтепродуктов, пишет Коммерсант. По предварительной информации во время инцидента пострадали два человека. Они доставлены в медицинские учреждения с ожогами разной степени тяжести.