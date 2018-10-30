Умер создатель мультфильмов "Остров сокровищ" и "Приключения капитана Врунгеля"

30.10.2018 22:30



На 87-м году жизни в Киеве скончался сценарист, художник-мультипликатор Давид Черкасский, пишет ТАСС. Самыми известными его работами являются такие мультипликационные фильмы, как "Остров сокровищ" и "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Крокодил и солнце", "Возвращение на остров сокровищ" и многие другие. Давид Янович умер в больнице от инсульта. О его кончине сообщил на своей странице в Facebook его близкий друг Александр Меламуд.